Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Erzurum'da gerçekleştirilen antrenmanla 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam etti.
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve taktik çalıştı.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.