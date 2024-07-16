Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve taktik çalıştı.

Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.