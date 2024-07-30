Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda takım, dar alanda çalışma ve çift kale maç yaparak çalışmalarını sürdürdü.
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda çalışma yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.