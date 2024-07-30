Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışması ve pas çalışmaları yapıldı.
EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Kuvvet çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışmaları ile günün ilk idmanını tamamladı.
Sivasspor, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.