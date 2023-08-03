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Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmalarını sürdürdü

Spor Haberleri

Sivasspor, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Yarın Kayserispor ile hazırlık maçı yapacaklar.

Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerimizde saat 17.30'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam saha çift kale taktik maçla sona erdi.

Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Servet Çetin Kayserispor Sivasspor Spor Haberler

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