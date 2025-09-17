Sivasspor, 1967'deki Trajik Olayda Hayatını Kaybeden Taraftarlarını Andı

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden taraftarları mezarları başında andı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül 1967'deki Kayserispor-Sivasspor karşılaşmasında yaşanan elim olayın 58. yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 taraftar dualarla anıldı.

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz, yönetim kurulu üyesi Gürkan Sönmez, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sportif direktör Yakup Ateş, futbolcular Bekir Turaç Böke ve Özkan Yiğiter ile eski futbolcu Selahattin Elbay, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan kabirleri ziyaret ederek, taraftarları ve eski kulüp başkanı Osman Seçilmiş için dua etti.