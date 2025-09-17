Haberler

Sivasspor, 1967'deki Trajik Olayda Hayatını Kaybeden Taraftarlarını Andı

Sivasspor, 1967'deki Trajik Olayda Hayatını Kaybeden Taraftarlarını Andı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Kulübü, 58 yıl önce Kayseri'de meydana gelen tribün olaylarında hayatını kaybeden 43 taraftarını mezarları başında dualarla andı. Kulüp yöneticileri ve futbolcular, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma gerçekleştirdi.

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden taraftarları mezarları başında andı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül 1967'deki Kayserispor-Sivasspor karşılaşmasında yaşanan elim olayın 58. yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 taraftar dualarla anıldı.

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz, yönetim kurulu üyesi Gürkan Sönmez, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sportif direktör Yakup Ateş, futbolcular Bekir Turaç Böke ve Özkan Yiğiter ile eski futbolcu Selahattin Elbay, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan kabirleri ziyaret ederek, taraftarları ve eski kulüp başkanı Osman Seçilmiş için dua etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
BBP lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti dizisine ağır sözler: Derhal yayından kaldırın

Destici'nin hedefindeki dizi: Derhal yayından kaldırın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.