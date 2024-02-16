Sivaslı Sporcular Kırşehir'den 4 Madalya İle Döndü

Kırşehir'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcular kente 4 madalya ile döndü.

Kırşehir'de düzenlenen Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Eskişehir, Ankara, Sivas, Konya, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'tan 600 sporcu ve antrenör katıldı.

Zorlu ve çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan sporcular ise derece yapmayı başardı. Sporculardan Fatih Gülhan 67 kiloda altın, Furkan Alıcı 91 kiloda altın, Onur Asanakut 57 kiloda gümüş ve Ali Öztürk 81 kiloda bronz madalya kazanarak kente döndü. - SİVAS