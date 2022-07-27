Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu

Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu

Van'da 330 sporcunun katılımıyla düzenlenen halter şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan sporcu Emirhan Çınar, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

 - Güncelleme:

Van'da 330 sporcunun katılımıyla düzenlenen halter şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan sporcu Emirhan Çınar, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Van'da düzenlenen Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası sona erdi.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 41 ilden 330 sporcu ile teknik ekip katıldı. 4 gün süren şampiyonada derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Emirhan Çınar +109 sıkletinde 265 total yaparak Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Sivas Van Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title