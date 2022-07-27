Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu Van'da 330 sporcunun katılımıyla düzenlenen halter şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan sporcu Emirhan Çınar, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Van'da 330 sporcunun katılımıyla düzenlenen halter şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan sporcu Emirhan Çınar, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Van'da düzenlenen Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası sona erdi. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 41 ilden 330 sporcu ile teknik ekip katıldı. 4 gün süren şampiyonada derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Emirhan Çınar +109 sıkletinde 265 total yaparak Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Sivas Van Spor Haberler

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