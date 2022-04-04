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Sivaslı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivaslı güreşçi Türkiye üçüncüsü oldu

Amasya'da yapılan U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan Nuri Şimşek, Sivas'a bronz madalya ile döndü.

AMASYA (İHA) - Amasya'da yapılan U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan Nuri Şimşek, Sivas'a bronz madalya ile döndü.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan U17 Erkekler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Amasya'da gerçekleştirildi. Amasya Spor Salonu'nda 5 gün boyunca gerçekleştirilen şampiyonaya yaklaşık bin sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada Sivas'ı temsil eden sporculardan Nuri Şimşek 60 kg'da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şampiyonadan dereceyle dönen Nuri Şimşek'i ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Amasya, Sivas, Güreş, Spor, Haberler

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