Sivaslı Gülçin Savun Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında İkinci Oldu

Samsun'da düzenlenen "Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasına" Sivas'ı temsilen katılan Gülçin Savun, kilosuna Türkiye ikincisi oldu.

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri Samsun'da sona erdi.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şampiyona Bedensel engelliler sağ ve sol müsabakaları ile şampiyona tamamlandı.

Şampiyonaya Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü ilk defa katıldı. Müsabakalarda 65 kiloda sol kolda yarışan engelli sporcu Gülçin Savun, kilosuna Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende ise, "Sporcumuza ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Güzel bir sonuçla döndük" dedi. - SİVAS