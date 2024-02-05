Terör Saldırısında Yaralanan Gazi, Evini Fenerbahçe Renkleriyle Donattı

Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda 2010 yılında yaralanan Kozan Özakbeyaz, binlerce lira harcayarak evinin bir odasını gönül verdiği takım olan Fenerbahçe'nin renkleriyle donattı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Kozan Özakbeyaz, 2010 yılında Şırnak'ta askeri görevini icra ettiği sırada terör örgütü PKK'nın düzenlediği roketli saldırıda, bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Başına isabet eden şarapnel parçası sonucunda 3 ay komada yatan Özakbeyaz, saldırıdan 6 ay sonra tekrar yürümeye başladı. Daha sonra gazilik unvanı verilen Özakbeyaz, çocukluğundan itibaren Fenerbahçe'de futbolcu olma hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hayalinden vazgeçen Kozan Özakbeyaz, sarı-lacivertli renklere olan sevgisinden hiç vazgeçmedi. Yaşadığı evinde bir odasını Fenerbahçe'ye ayıran Gazi Özakbeyaz, 5 yıl emek vererek aklındaki odayı tasarladı. Duvar renkleri, perdeleri ve halısına kadar Fenerbahçe'nin renkleri ve logosuyla odasını şekillendiren Özakbeyaz, yaklaşık 250 bin lira harcadı.

"Bu odayı yapmam 5 yılımı aldı, 250 bin lira masraf yaptım"

Çocukluğundan itibaren Fenerbahçe'ye olan sevgisinin değişmediğini belirten Gazi Kozan Özakbeyaz, "Ben önceden futbolcuydum, Şarkışla'da bir takımda top koşturdum. Hayalim Fenerbahçe'de top oynamaktı. Askere gittim, bir saldırıda gazi oldum ve futbolu bıraktım. Benim en büyük hayalim Fenerbahçe'de futbolcu olmaktı. Ancak gazi olunca bu hayalimden vazgeçmek zorunda kaldım. Yapılan saldırıda başımdan ağır bir darbe aldım, 3 ay yoğun bakımda kaldım, 6 ay yürüyemedim. Başımın üst tarafında yapay plastik bir parça bulunuyor. Saldırıda aracımız devrildi. Yanımda oturan arkadaşım şehit olmuştu, 3 yada 4 kişi de ağır yaralıydı ve en ağır yara alan kişi bendim. Futbolcu olmayı çok istiyordum ancak Allah bana daha yüksek bir mertebe verdi. Ben de hayalimden vazgeçtim ama sevgimden vazgeçmedim. Bu odayı oğluma yaptım. Oğlum şu an Hollanda'da yaşıyor. Oğlum da Fenerbahçelidir, formasını üstünden çıkartmaz. Odayı da ilk gördüğünde çok mutlu olmuştu. Tıpkı babası gibi doğuştan Fenerbahçeli diyebilirim. Bu odayı yapmam 5 yılımı aldı, 250 bin lira kadar masraf ettim. Harcadığım bütün para Fenerbahçe'ye helal olsun. Atkıdan spor aletlerine kadar odada bulunan her şey Fenerbahçe ürünüdür" diye konuştu.

Fenerbahçe'de en beğendiği oyuncuların Tadic ve Szymanski olduğunu ifade eden Özakbeyaz, "Fenerbahçe'de şuan oynayan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi çok beğeniyorum. Tadic'in karakteri ve oyun oynama şeklini Szymanski'nin de oyun tarzını çok seviyorum. Odamı ilk defa görenler de Fenerbahçe mağazasına mı geldim diyerek şaşırıyorlar" dedi. - SİVAS