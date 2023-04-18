Sivaslı atletler Türkiye finaline kaldı

Kayseri'de yapılan "Okullar arası gençler atletizm yarışmalarında" Sivaslı 6 sporcu derece yaparak, Türkiye Finalleri'nde yarışma hakkı elde etti.

Kayseri'de yapılan "Okullar arası gençler atletizm yarışmalarında" Sivaslı 6 sporcu derece yaparak, Türkiye Finalleri'nde yarışma hakkı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası gençler atletizm yarışmaları" sona erdi.

Kayseri'de yapılan heyecan dolu yarışmalara yüzlerce sporcu katılarak dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti.

Sivas'ı temsilen yarışmaya katılan sporcular ise derece yapmayı başardı. Sivas adına yarışan sporculardan Mustafa İsmail Gündoğdu; cirit atmada 61.26'lık derecesiyle Türkiye ikincisi, Nisanur Sena Uzun; yüksek atlamada 1.59'luk derecesiyle Türkiye üçüncüsü, Yusuf Talha Toprak; 800 metrede 1.56'lık derecesiyle Türkiye üçüncüsü, Melih Yaprak; çekiç atmada 51.94'lük derecesiyle Türkiye altıncısı, Şükrü Uğur Öztürk; yüksek atlamada 1.79'lük derecesiyle Türkiye sekizinciliğini elde etti. Genç B kategorisinde yarışan Muhammed Yasir Yılmaz ise yürüyüşte 16.59'luk derecesiyle Türkiye ikincisi oldu ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. - SİVAS