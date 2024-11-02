Sivas ve Rizespor Taraftarlarından Dostluk Gecesi

Sivas'ta Türk futbolunda özlenen görüntüler yaşandı. Sivas, Sivasspor-Çaykur Rizespor müsabakası öncesi Rizespor taraftarlarını adeta bağrına bastı.

Çok sayıda Rizeli Sivas'ta oynanacak olan Sivasspor- Çaykur Rizespor müsabakasını izlemek için Sivas'a akın etti. İki dost takım ve şehir arasında oynanacak müsabaka öncesi şehirde, Türk futbolunda özlenen görüntüler ortaya çıktı. Rizespor taraftarlarını taşıyan araçlar şehrin içerisine alındı. Her iki takımın taraftarları şehir içerisinde kol kola gezdi. Sivaslılar hiç tanımadıkları Rizelileri misafir etti. Lokantalarda yemek yiyen Rizesporlu taraftarların hesapları Sivaslılar tarafından ödendi. Her iki takımın taraftarları şehir meydanında Çaykur Rizespor marşı eşliğinde horon oynayarak kardeşlik ve dostluk mesajları verdi.

Rizesporlu taraftarlar yaptıkları açıklamada, "Çok güzel bir misafirperverlik ile karşılandık. Önceki yıllarda aynı şekilde karşılanmıştık. Sivaslı kardeşlerimizin bu yakınlığı bizi fazlasıyla mutlu etti. Lokantada yemek yiyip yapa ödemek için kasaya gittiğimizde hesabımızın ödendiğini gördük. İki il ve kulüp arasındaki dostluk bizi fazlasıyla mutlu etti. Maçın skoru ne olursa olsun maçın sonunda da aynı dostluk devam edecektir." Dediler.

Sivassporlu taraflar ise "Rizeden gelen misafirlerim bizim için taraftar değil ailemizin birer bireyidir. Onların Sivas'ta her zaman evleri var, yiyecek ekmekleri var. Sivas bizim olduğu gibi Rizelilerinde evidir. Rize'de bizim evimiz gibidir." Şeklinde konuştular. - SİVAS