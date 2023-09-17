Sivas Valisi Yılmaz Şimşek doğaseverlerle bisiklet turuna katıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, doğaseverlerle 'Sağlık İçin Pedal Çevir ve Çevre Temizliği' etkinliğine katıldı. Şimşek ve Sivas Bisiklet Grubu üyeleri, 10 kilometrelik bir bisiklet turu yaparak çevre temizliği yaptı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, doğaseverlerle "Sağlık İçin Pedal Çevir ve Çevre Temizliği" etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek ve Sivas Bisiklet Grubu (SİVBİS) üyeleri, Atatürk ve Kongre Müzesi önünde başladıkları bisiklet turunda, 10 kilometre boyunca pedal basarak Serpincik Göleti'ne ulaştı.

Burada bisiklet grubu üyeleriyle çevre temizliği yapan Şimşek, gençlerle keyifli bir bisiklet turu yaptıklarını belirtti.

Bisiklet kullanımında toplumsal bir farkındalık yaratmak ve vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Şimşek, "Bisiklet hem sağlık hem de doğa dostu. Bisiklet kullanarak hem spor yapmış hem de çevreyi korumuş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, Avrupa'da bisiklet kullanımının çok yaygın olduğuna dikkati çekerek, kendilerinin de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

Motorlu taşıtlar az kullanıldığında çevrenin de o kadar az kirletilmiş olacağına dikkati çeken Şimşek, vatandaşları bundan sonraki bisiklet turlarına davet etti.

Vali Şimşek, doğa ve çevre temizliğine de vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki nesilleri çevre ve doğa bilinciyle yetiştirmek ve bu bilinci onlara aktarmak bizim elimizde. Bu amaç doğrultusunda bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Amacımız doğayı ve çevreyi korumak. Serpincik Göleti'nde piknik ve farkı şekilde vakit geçirmek isteyenler burayı kirletmişler. Gönüllü gençler sayesinde buralar temizleniyor. Önemli olan bu bilinci herkese yerleştirmek, hiç kirletmemek... İnşallah bir daha buraya geldiğimizde kirli hale gelmiş olmaz."

Şimşek, çevre temizliğinin ardından ilgili kurumlara, kirliliğe yol açanlar hakkında yasal işlem yapılması ve denetimlerin artırılması talimatı verdi.