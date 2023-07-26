Sivas'tan başlayacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun Lansmanı yapıldı

Sivas'tan başlayıp Ankara'da sona erecek 784 km'lik 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun Lansmanı yapıldı. Tur, Cumhuriyet'in kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden başlayacak ve Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu ilk Meclis'in önünde son bulacak. 6 ülkeden 16 takım ve çok sayıda sporcu mücadele edecek. Samsun, turun önemli bir etabı olacak ve bisiklet turu şehrin tanınırlığını artıracak.

Sivas'tan başlayıp Ankara'da sona erecek 784 km'lik 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun Lansmanı yapıldı.

Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos'ta start alacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum ve Çankırı üzerinden Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu ilk Meclis'in önünde 5 Ağustos'ta son bulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da başlayan bağımsızlık yolculuğunun anısına düzenlenen bu özel organizasyonda, 6 ülkeden 16 takım ve çok sayıda sporcu mücadele edecek.

Bu mücadelede Samsun özel bir yer tutuyor. Havza ve Samsun etabı tarihi ve doğal güzellikleri ile Bisiklet turuna renk katıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geçtiği güzergahlarda bisikletliler pedal çevirecek. 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı için bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda lansman düzenlendi.

Zülkif Dağlı: "Bisiklet turu Samsun'un tanınırlığının artmasında faydalı olacak"

Bisiklet turunun Samsun'un güzelliklerinin tanıtılmasında faydalı olacağına değinen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Samsun çok tarihi ve önemli bir şehir. Havza'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 gün kalarak hazırlık yaptığı bir ilçemiz. Bu nedenle federasyonumuzun düzenlediği bu etkinliği önemsiyoruz. Samsun'da son yıllarda hep önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. İşitme Engelliler Olimpiyatları, Teknofest Karadeniz gibi etkinlikler yaptık. Aynı ekiple hiçbir olumsuzluğa mahal vermeden bu etkinliği de güzel bir şekilde geçireceğiz. Bu etkinliğin Samsun'un tanınmasında faydalı olacağını düşünüyorum. Samsun'un şanına yakışır şekilde bu etkinliği üstlendik ve yapacağız. Türkiye Yüzyılı boş bir ibare değil. İçi o kadar dolu ve doldurulacak. Ülkemizin bu yüzyılda her alanda en ilerde olmasını kapsayan dolu bir kavram. Bunu dolduracağız. Samsun'da hem cumhuriyetimizin 100. yılı hem Türkiye Yüzyılı ikisi aynı anda gerçekleşmiş olacak. Gençlerimizi bisiklet sporu ile daha fazla tanıştırmak istiyoruz. Samsun, bisiklet sporu için çok elverişli bir il. Düzlükler oldukça fazla. İnşallah etkinlik bisiklet sporunun Samsun'da önünün açılmasına vesile olur" dedi.

Mustafa Demir, "Samsun'da 15 metre üstü tüm yollarda bisiklet yolu yapacağız"

Samsun'da genişliği 15 metreyi geçen tüm yollarda bisiklet yolu yapmak için çalışma başlatacaklarını dile getiren Samsun Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uluslararası Bisiklet Turu'na Samsun'un da dahil edilmesi bizleri çok mutlu etti. Şu an yaşayan herkes çok önemli bir ana tanıklık ediyor. Samsun'un cumhuriyete giden yolda ilk adımın atıldığı şehir. Adı üstünde 'meşale şehir'. Turizm ve güzellik anlamında da aklınıza ne geliyorsa doğa, tarih, deniz, hava, su, coğrafyanın en güzel Samsun'da var. Samsun ayrıca bisiklet alanında Türkiye ve dünyada en fazla ulaşım alanı kullanıldığı bir şehir olma yolunda yürüyor. Yeni bulvarın ortasına artık refüj yapmıyoruz. Refüjleri kaldırımları alarak güvenli bisiklet yolu yapıyoruz. 15 metre üstü tüm yollarda bisiklet yollarını Samsun'da inşa etme programını başlatıyoruz. Herkes bisikletle yolculuk yaptığında akla gelen ilk şey 'başına bir şey gelmemesi'dir. Ulaşımda yaptığımız yenilikler ile güvenli bisiklet ulaşımı konusunu da ele alıyoruz" diye konuştu.

Bahattin Akyön: "Bisiklet turu ile şehirlerdeki güzellikleri tanıtacağız"

Turun düzenlendiği şehirlerin güzelliklerini de yansıtacaklarını ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise, "100. Yıl Turu Sivas'ta başlayacak, 6 il sonrası 1. TBMM önünde sona erecek. Samsun'da ise 2 etap olacak. Samsun ve Havza etapları bölgedeki tüm güzellikleri ile ülkeye tanıtılacak. Bisikleti de sevdirmeye çalışacağız. Tarihimizle tekrar ileriye gitme noktasında bisiklet bir ileri harekettir. Sürekli olarak ivme yapmak zorundasınız. 100 yılı geride bırakarak birçok 100 yıla ulaşmak için beraber pedal çevireceğiz. 784 km'lik bir etabın tarihi, doğal, turistik olarak tüm güzelliklerini bisiklet ile dünyaya yansıtıp, tanıtımını da yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Lansmanın sonunda şehrin idarecileri ile federasyon arasında hediye alışverişi oldu. - SAMSUN