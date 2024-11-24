Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Tüm Birinci Küme Maçları Ertelendi

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Tüm Birinci Küme Maçları Ertelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta ani bastıran kar yağışı nedeniyle amatör futbol maçları ertelendi. 4 Eylül Spor Vadisi ve diğer stadyumlarda planlanan maçlar, elverişsiz hava koşulları yüzünden ileri bir tarihe alındı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tüm birinci küme maçlar ertelendi.

Sivas'ta ani bastıran kar yağışı bazı amatör maçların ertelenmesine neden oldu. 4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahalarda, Şarkışla İlçe Stadyumu, Yıldızeli İlçe Stadyumu ve Koyulhisar İlçe Stadyumunda oynanması planlanan futbol maçları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Futbol İl Tertip Kurulu (ASKF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle maçların ertelendiği duyuruldu.

ASKF yönetiminin, ilerleyen günlerde yeni maç tarihlerini açıklayacağı da öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.