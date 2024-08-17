Sivas'ta Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası Devam Ediyor

Sivas'ta düzenlenen Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Heyecan dolu şampiyona yarın sona erecek.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası" Sivas'ın ev sahipliğinde devam ediyor. 59 ilden, 372 kulüp ve bin 800 sporcunun katılımıyla Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Karate Türkiye Şampiyonası'nda sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor. Şampiyonada dereceye girecek sporculara madalya ve kupa taktim edilecek.

Heyecan dolu şampiyonayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Başkan Vekili Nurullah Albayrak, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şube müdürleri takip ediyor. - SİVAS