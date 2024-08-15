Sivas'ta Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası Başladı

Sivas'ta başlayan Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Karate Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 59 ilden bin 800 sporcu katılım sağlıyor. Bu kapsamda bugün sabah başlayan şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz konuşma yaparak, sporculara başarılar diledi.

Şimşek: "Başarılar diliyorum"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın önemli bir şampiyona ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu tür şampiyonaları önemsiyoruz ve ilimize kazandırmaya devam edeceğiz. Kazasız belasız bir şampiyona olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek ile il protokolü bazı kategorilerde dereceye giren sporculara madalya verdi. - SİVAS