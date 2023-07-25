Sivas'ta Taekwondo Grup Müsabakaları Başladı

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen ANALİG Osman Bayrakdar sezonu taekwondo grup müsabakaları, 200 sporcunun katılımı ile başladı. Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan taekwondo grup müsabakalarına 10 ilden, 200 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik Spor Müdürü Erdoğan Tunç ve Şube Müdürleri'nin katılımı ile gerçekleştirildi. Heyecan dolu grup müsabakaları, 27 Temmuz Perşembe günü sona erecek.