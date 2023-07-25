Sivas'ta Taekwondo Grup Müsabakaları Başladı
Spor Haberleri
Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen ANALİG Osman Bayrakdar sezonu taekwondo grup müsabakaları, 200 sporcunun katılımı ile başladı. Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan taekwondo grup müsabakalarına 10 ilden, 200 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik Spor Müdürü Erdoğan Tunç ve Şube Müdürleri'nin katılımı ile gerçekleştirildi. Heyecan dolu grup müsabakaları, 27 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen ANALİG Osman Bayrakdar sezonu taekwondo grup müsabakaları, 200 sporcunun katılımı ile başladı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan taekwondo grup müsabakaları başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan müsabakalara 10 ilden, 200 sporcu katılım sağlıyor.
Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik Spor Müdürü Erdoğan Tunç ve Şube Müdürleri'nin katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Açılış töreninde konuşma yapan Sivas Gençlik Spor Müdürü Erdoğan Tunç, katılanlara başarılar dileyerek, müsabakaların sakatlıksız geçmesini temenni etti.
Heyecan dolu grup müsabakaları, 27 Temmuz Perşembe günü sona erecek. - SİVAS