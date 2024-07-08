Sivas'ta Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası Başlıyor

Sivas'ta 9-14 Temmuz tarihleri arasında "Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası" yapılacak.

Sivas Valiliği, Türkiye Taekwando Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta Taekwando Şampiyonası düzenlenecek. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Yarın başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı dallarda ter dökecek. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yıldızlar taekwando Türkiye şampiyonasına katılacak ekiplere başarılar diledi. - SİVAS