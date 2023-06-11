Sivas'ta Parkur Yaş Grupları Cimnastik Müsabakaları Tamamlandı
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Sivas'ta yapılan Parkur Yaş Grupları Gençler ve Büyükler 1. Etap Cimnastik Müsabakaları tamamlandı. Toplam 263 sporcu katıldığı organizasyonda madalya alan sporcular açıklandı.
Sivas'ta yapılan Parkur Yaş Grupları Gençler ve Büyükler 1. Etap Cimnastik Müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 27 ilden toplam 263 sporcu katıldı.
Bugün sona eren organizasyonda madalya alan sporcular şunlar:
Minik Kadınlar:
1- Armin Hüyüktepe (İstanbul)
2- Miray Su Bakır (Rize)
3- Azra Güneş (Diyarbakır)
Minik Erkekler:
1- Robin Salgar (Diyarbakır)
2- Ahmet Esen (Manisa)
3- Deniz Köseoğlu (Rize)
Küçük Kadınlar:
1- Ayşe Mina Şahin (Tokat)
2- Fatma Tül Zehra Akar (Diyarbakır)
3- Sudem Lina Öncü (İstanbul)
Küçük Erkekler:
1- Ammar Katar (Şırnak)
2- Yiğit Ali Kul (Kocaeli)
3- Aras Bakır (Rize)
Yıldız Kadınlar:
1- Mira Öztürk (Kocaeli)
2- Sukeyna Tuana Şanal (Ankara)
3- Ecrin Civelek (Rize)
Yıldız Erkekler:
1- Doruk Demir (Kocaeli)
2- Mirza Ali Dölek (İstanbul)
3- Selim Mommyyev (İstanbul)
Genç Kadınlar Hız Parkuru:
1- Rümeysa Karali (Rize)
2- Sude Naz Anaç (Sinop)
3- Benan Işıl Gürol (Ankara)
Genç Erkekler Hız Parkuru:
1- Abdurrahman Kaya (Şanlıurfa)
2- Metehan Topcu (İstanbul)
3- Batuhan Küçükmustafa (Rize)
Genç Kadınlar Serbest Parkur:
1- Benan Işıl Gürol (Ankara)
2- Rümeysa Karali (Rize)
3- Cansu Gezer (Adana)
Genç Erkekler Serbest Parkur:
1- Batuhan Küçükmustafa (Rize)
2- Yiğit Boy (Mersin)
3- Ege Adal (İstanbul)
Büyük Kadınlar Hız Parkuru:
1- Esra Karabağ (İstanbul)
2- Eylül Nisa Uğuz (İzmir)
3- Feyzanur Özcan (İstanbul)
Büyük Erkekler Hız Parkuru:
1- Furkan Karataştan (Yalova)
2- Furkan Burak Saatci (Kocaeli)
3- Hüseyin Çelik (Bolu)
Büyük Kadınlar Serbest Parkuru:
1- Esmanur Balgül (Sinop)
2- Döndü Koç (Kocaeli)
3- Ebrar Pakırdaş (İstanbul)
Büyük Erkekler Serbest Parkuru:
1- Furkan Burak Saatci (Kocaeli)
2- Tuğra Tekeş (Mersin)
3- Burak Yıldız (İstanbul)