Sivas'ta Para ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonası Düzenlendi

Sivas'ta 17 ilden 86 sporcunun katılımı ile "Para yüzme-Deaf yüzme bölge şampiyonası 2. vize" yarışmaları düzenlendi. Yarışmada sporcuların performansları ise beğeni topladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Para yüzme-Deaf yüzme bölge şampiyonası 2. vize" yarışmaları Sivas'ta gerçekleştirildi. 4 Eylül Spor Vadisi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen heyecan dolu yarışmalara 17 ilden 56 erkek, 30 kadın sporcu katılım sağladı. Sporcuların performansları ise izleyenlerin beğenisini kazandı.

Heyecan dolu yarışlarda derece alan sporculara, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şube müdürlerinden Aytaç Keklik tarafından madalya takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Tunç, "Tüm sporcularımıza başarılar dileriz. Sivas'ımız önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptı" dedi.

Vize yarışlarında barajı geçen sporcular ise 29-31 Temmuz'da Trabzon'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. - SİVAS