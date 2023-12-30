Sivas'ta Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Sivas'ta düzenlenen "Okullar arası masa tenisi yıldızlar il birinciliği müsabakaları" sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciği organizesinde "Okullar arası masa tenisi yıldızlar il birinciliği müsabakaları" düzenlendi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen il birinciliği maçlarına çok sayıda sporcu katıldı. Yıldızlar kategorisinde yapılan il birinciliğinde sporcular dereceye girebilmek için rakipleri karşısında kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Ödülleri Sivas Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban, antrenörler ve veliler takdim etti. - SİVAS