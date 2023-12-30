Sivas'ta Okul Sporları Yıldızlar Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı

Sivas'ta düzenlenen "Okul Sporları Yıldızlar Basketbol Kız-Erkek İl Birinciliği" müsabakaları yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Okul Sporları Yıldızlar Basketbol İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara Sivas'taki bazı okullardan çok sayıda sporcu katılarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

Müsabakalar geçtiğimiz gün yapılan final maçlarının ardından sona erdi. Müsabakalar neticesinde erkeklerde MBA Okulları Sivas, kızlarda ise Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu şampiyon olarak kupa kaldırdı. Maçlar sonucunda kızlarda Selçuk Ortaokulu ikinci olurken, Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu üçüncü, AYÇ Okulları ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise Selçuk Ortaokulu ikinci olurken, Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu üçüncü ve Behrampaşa Ortaokulu dördüncü oldu.

Şampiyon olan okullar gruplarda Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi. - SİVAS