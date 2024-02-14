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Sivas'ta Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

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Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları Sivas'ta gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Sivas'ta "Masa Tenisi gençler ferdi il birinciliği müsabakaları" düzenlendi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Masa Tenisi gençler ferdi il birinciliği müsabakaları" sona erdi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen il birinciliği müsabakalarına Sivas'taki masa tenisi kulüplerinden çok sayıda sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Masa tenisi müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Dereceye giren sporculara madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şube müdürleri takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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