Sivas'ta Korfbol İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

Sivas'ta ilk kez "Korfbol İl Birinciliği" müsabakaları düzenlendi. Müsabakalar sonunda şampiyon olan ekiplere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas'ta ilk kez düzenlenen "Okul Sporları Korfbol yıldız-gençler İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına 4 takımdan 64 sporcu katıldı. Yıldız ve genç kategorisinde yapılan heyecan dolu müsabakada sporcular derece yapabilmek için mücadele etti.

Müsabaka sonunda yıldızlar kategorisinde TED Sivas Koleji Ortaokulu şampiyon oldu. Gençler kategorisinde ise Hacı Mehmet Sabancı Lisesi şampiyonluğa uzandı.

Dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve kupaları Sivas Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban takdim etti. - SİVAS