Sivas'ta Hint keneviri yetiştiricileri gözaltına alındı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri operasyonda 415 kök Hint keneviri, 727 gram kubar esrar ve 500 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Külahlı köyünde yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine bölgeyi takibe aldı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla A.G. (53), İ.G. (36) ve V.G'yi (69) gözaltına aldı.
Operasyonda, 415 kök Hint keneviri, 727 gram kubar esrar ve 500 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor