Sivas'ta Halter Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası Başladı

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Halter Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda ilk gün kadınlar müsabakalarıyla başladı.

Organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 30 ilden 52 kulüp ve toplam 265 sporcu katılım sağlıyor. Büyük heyecana sahne olan şampiyona boyunca, genç halterciler madalya mücadelesi veriyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise şampiyonayla ilgili, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen antrenör, hakem ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Şampiyonayı takip etmek isteyen tüm sporseverleri 4 Eylül Spor Salonu'na davet ediyoruz" dedi.

Şampiyona, 10 Ağustos'ta sona erecek - SİVAS