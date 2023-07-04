Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın yaz dönemi faaliyetleri başlatıldı. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Sivas'ta da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Açılış Töreni gerçekleştirildi.

- Sivas'ta GSB Spor Okullarında coşkulu açılış

SİVAS - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın yaz dönemi faaliyetleri başlatıldı.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Sivas'ta da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Açılış Töreni gerçekleştirildi. Tarihi tren garı önünde toplanan sporcular ve antrenörler Kongre Müzesi bahçesine kadar saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları" ve "Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları" projesinin amaçlarına dikkat çeken Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, "İl müdürlüğümüz bünyesinde uygulamaya konulan GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış töreninde kıymetli sporcu kardeşlerimizle değerli velilerimizle başlatmaktan ve bu anlamda günde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kültürel bir olgu olan spor bir yandan evlatlarımızın fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlarken bunun yanında sosyal çevreye adaptasyonlarını kolaylaştırır ve kendini toplum içinde daha iyi ifade eden, çevresiyle daha rahat iletişim kuran bir birey olarak yeni arkadaşlıklar kurmasına olanaklar sağlamaktadır. Kıymetli ailelerimizin ve çocuklarını spora yönlendirme noktasında gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet her geçen gün artmakta" dedi.

Tunç: "25 farklı branş mevcut"

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yaz spor okullarının hayırlı olmasını temenni ederek, "Türkiye'de 81 ilde, eş zamanlı olarak yaza hareketli giriyoruz mottosuyla, yaz spor okullarının açılışı bugün itibariyle başlatılıyor. Yıl boyu devam edecek. Bu çalışmalarda 25 farklı branşta 150 antrenörümüzle 40 spor tesisimiz dahil olmak üzere yıl boyu faaliyetler devam edecek. Özellikle yazın 2 ay boyunca 25 farklı branşta antrenörlerimiz nezaretinde bu çalışmalara iştirak edecekler. Ama okullar açıldıktan sonra bizim arzumuz, isteğimiz, velilerimizden özellikle istirhamımız, antrenörlerimizin yaz boyu yetiştirdiği gençleri seçtiği sporda devam ettirmeleri ve yıl boyu da bu faaliyetlerden geri kalmamaları. Akademik çalışmalarıyla birlikte sportif çalışmalarını da devam ettirmeleri" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Wushu, Halk Oyunları, Karate, Cimnastik, Tramplen ve Karakucak gösterileri ile devam eden program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.