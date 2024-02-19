Sivas'ta Gençler Tenis İl Birinciliği Turnuvası Gerçekleştirildi

Sivas'ta 50 sporcunun katılımı ile "Gençler Tenis İl Birinciliği" turnuvası gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Gençler Tenis İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tenis kortlarında düzenlenen heyecan dolu müsabakalara yaklaşık 50 sporcu katılım sağladı. Sporcuların müsabakalardaki performansı izleyenlerin beğenisini topladı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edildi. Sporculara ödüllerini Sivas Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban, hakemler ve antrenörler takdim etti. - SİVAS