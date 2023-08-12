Sivas'ta Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali Başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı. 45 ilden 460 sporcunun katıldığı şampiyonada pehlivanlar mücadele etti. Şampiyonada dereceye girenlere ödül takdim edilecek.

Sivas'ta bu yıl ilki düzenlenen 'Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali' başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde başladı. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada kispetini giyen pehlivanlar er meydanına indi. Sıcak havaya rağmen 45 ilden 460 sporcunun katıldığı şampiyonada pehlivanlar rakiplerinin sırtlarını yere değdirmek için ter döktü. Şampiyonada güreşçiler dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu şampiyona sonunda dereceye girenlere ödül takdim edilecek.

Güreş Şampiyonası için Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden gelen Furkan Uzun, "Güreştim, yendim. Kolaydı benim için. Antrenmanlarımı Yıldızeli'nde yapıyorum. Arkadaşım sayesinde bu spora başladım. Hala devam ettiriyorum" dedi.

Güreş müsabakalarını izlemek için gelen Halil İbrahim Yiğitsoy ise, "Sivas'ta böyle bir güreş organizasyonunun düzenlenmesi güzel. Yıllardır turnuvalara katılıyorum. Ata sporumuz, milli sporumuz. Gençlerimize başarılar diliyorum. Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırmalarını bekliyorum" diye konuştu.

Şampiyonaya Tokat'tan katılan Poyraz Bilgin ise birinciliği hedeflediğini söyleyerek, "Bu spora arkadaşım başlattı. Afyonkarahisar'da birinci oldum. Ankara'da Türkiye Şampiyonu oldum. Bu sefer de burada birinci olmak istiyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS