Sivas'ta Geleneksel Buruciye Satranç Turnuvası Başladı
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Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Buruciye Satranç Turnuvası başladı. Turnuvaya 27 ilden 250 sporcu katılıyor ve sporcular altı turdan oluşan turnuvada dereceye girebilmek için mücadele edecek. Turnuvanın açılış hamlesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç tarafından yapıldı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüller verilecek ve turnuva yarın sona erecek.
Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta 5'incisi düzenlenen "Geleneksel Buruciye Satranç Turnuvası" başladı.
Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda başlayan turnuvaya 27 ilden 250 sporcu katılım sağladı. 4 kategoride altı turdan oluşacak turnuvada sporcular dereceye girebilmek için ter dökecek.
Turnuvanın açılış hamlesini Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç yaptı. Turnuvada sporcularla sohbet eden Vali Şimşek, sporculara başarılar diledi.
Turnuva sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Turnuva yarın sona erecek. - SİVAS