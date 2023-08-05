Sivas'ta Geleneksel Buruciye Satranç Turnuvası Başladı

Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Buruciye Satranç Turnuvası başladı. Turnuvaya 27 ilden 250 sporcu katılıyor ve sporcular altı turdan oluşan turnuvada dereceye girebilmek için mücadele edecek. Turnuvanın açılış hamlesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç tarafından yapıldı. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüller verilecek ve turnuva yarın sona erecek.