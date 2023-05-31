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Sivas'ta Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğun Keyfini Çıkardı

Sivas'ta Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğun Keyfini Çıkardı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Sivas'ta sokağa çıkan sarı-kırmızı taraftarlar, şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.

- Sivas'ta Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğun keyfini çıkardı

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Sivas'ta sokağa çıkan sarı-kırmızı taraftarlar, şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, maçtan 4-1 galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Sivas'taki Galatasaray taraftarları da maçın bitiş düdüğü ile birlikte şampiyonluk kutlamaları için kent meydanına geldi. Yaklaşık bin kişilik taraftar grubu, Kongre Müzesi bahçesine gelerek takımlarının bayraklarını açıp meşaleler yakarak bir süre tezahüratta bulundu.

Galatasaray taraftarı bir süre daha sevindikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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