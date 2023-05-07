Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şampiyona, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 20'si erkek 21'i kadın takımı olmak üzere 41 takım ve 600 sporcunun katılımıyla Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyonda, kızlar kategorisinde Özel Çevre Koleji, Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji Fen Lisesi, Özel Yeni Yol Okulları, Özel Sezin Okulu, erkekler kategorisinde TED Mersin Koleji, Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji Anadolu Lisesi, Okyanus Koleji Özel Esenkent Okyanus Fen Lisesi, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi dünya kupasına katılmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç verdi.