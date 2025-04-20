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Sivas'ta Doğa Yürüyüşü ile Turizm Haftası Kutlandı

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Sivas'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Eğribucak Kayalıkları'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne yaklaşık 150 kişi katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, spor turizmine katkı sağlamak amacıyla yapıldı.

Sivas'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Eğribucak Kayalıkları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, spor turizmine katkı sağlamak ve doğa sporlarını teşvik etmek amacıyla, "herkes için spor" anlayışıyla düzenlenen doğa yürüyüşü, Sivas'ın doğal güzelliklerinden biri olan Eğribucak Kayalıkları'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte, dağcılık kulüpleri, doğaseverler ve vatandaşlar doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğe, Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği ve Herkes İçin Spor İl Temsilciliği üyeleri de katıldı.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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