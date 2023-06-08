Sivas'ta Çevre ve Değerler Projesi Kapsamında Çocuk Şenliği Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında çocuk şenliği düzenlendi. Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüğünün İlçe Müftülüğünce Zara Stadı'nda düzenlediği şenlikte merkez ve köylerde eğitim öğretim gören ortaokul öğrencileri 28 branşta etkinlik yaptı.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüğünün İlçe Müftülüğünce Zara Stadı'nda düzenlediği şenlikte merkez ve köylerde eğitim öğretim gören ortaokul öğrencileri 28 branşta etkinlik yaptı.

Okçuluk, halat çekme, futbol, bilgi yarışmasının da gerçekleştirildiği şenlikte İHH Sivas ve Sivas Gençlik Merkezleri gönüllüleri de çocuklara eşlik etti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, İlçe Müftüsü Burhan Al, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.