Sivas'ta anaokullarına yönelik "Haydi Anne Spora" şenliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumda sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 19 farklı anaokulundan 152 yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar arasında 76 öğrenci ve onları heyecanla destekleyen 76 veli yer aldı.

Anaokulu öğrencileri, etkinlikte çeşitli parkur yarışmalarıyla yeteneklerini sergiledi. Dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve veliler katıldı.