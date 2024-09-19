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Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyüş ve spor programında gaziler, bilek güreşi yaparak gençlerle birlikte oyunlar oynadı.

SİVAS'ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen spor programında gaziler, bilek güreşi yaptı.

19 Eylül Gaziler Günü, kentte düzenlenen programlarla kutlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyelerinin katıldığı programda ilk olarak yürüyüş düzenlendi. Kentte yaşayan gazilerin de katıldığı yürüyüş Tren Garı'dan başlayarak İnönü Bulvarı'nda devam edip, Atatürk Anıtı'nda son buldu. Atatürk Anıtı'na çelenk konulduktan sonra Kongre Müzesi bahçesindeki 'Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla' adlı spor etkinliğine geçildi. Burada gaziler bilek güreşi yaparak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerindeki öğrenciler ile çeşitli oyunlar oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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