Sivas haber! Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı Sivas gelişmesine göre - Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. - Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı SİVAS - Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Gaziantep FK 06 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Öte yandan yeni transfer Clinton N'Jie bu akşam Sivas'a gelecek. Spor İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep Gaziantep FK Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

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