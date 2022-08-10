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Sivas spor: Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Sivas spor: Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gelen Sivas haberine göre Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.Kırmızı-Beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Kafile cuma günü Adana'ya hareket edecek.


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

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