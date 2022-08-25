Sivas spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Konferans... Spor Haberleri Sivas haber... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Malmö İsveç Spor Haberler

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