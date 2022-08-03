Sivas haberleri: Sivasspor Gaziantep FK maçının biletleri satışta Sivas haberleri: Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçının biletleri satışa çıktı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sivasspor'un yeni sezonun ilk hafta maçında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı. 06 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle: VIP Üst (1. Kategori): 100 TL Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL Güney Alt (3. Kategori): 30 TL Güney Üst (3. Kategori): 30 TL Misafir Tribün: 39 TL (Oğuzhan Sarzep - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

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