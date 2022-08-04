Sivas spor haberleri: Sivasspor Gaziantep FK maçında Ali Şansalan düdük çalacak - Haberler

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Sivas spor haberleri: Sivasspor Gaziantep FK maçında Ali Şansalan düdük çalacak

Sivas spor haberleri: Sivasspor Gaziantep FK maçında Ali Şansalan düdük çalacak

Sivas spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak Sivasspor-Gaziantep FK maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak Sivasspor- Gaziantep FK maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te oynanacak olan Sivasspor - Gaziantep maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Şansalan Gaziantep Sivasspor Sivas Spor Haberler

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