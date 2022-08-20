Sivas spor haberleri: Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı Spor Haberleri Sivas spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 3. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Sivasspor ile Alanyaspor 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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