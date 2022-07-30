Sivas spor haberleri: Sivas'ta Süper Kupa heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas spor haberleri: Sivas'ta Süper Kupa heyecanı

Sivas spor haberleri: Sivas'ta Süper Kupa heyecanı

Gelen Sivas haberine göre İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile DG Sivasspor arasında oynanan Süper Kupa Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor.

 - Güncelleme:

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile DG Sivasspor arasında oynanan Süper Kupa Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor. Kent meydanına akın eden binlerce kişi dev ekranlardan heyecan dolu mücadeleyi takip ediyor.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor ile Sivasspor, Olimpiyat Stadı'nda kupayı kazanmak için mücadele verirken, Sivas'ta da karşılaşmaya büyük ilgi var. Binlerce taraftar, Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda bulunan Buruciye Medresesi önüne kurulan dev ekrandan maçı izlerken büyük heyecan yaşıyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Süper Kupa Sivasspor Sivas Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title