Sivas spor haberleri: Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı Sivas haberi... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, daha sonra Sivas'a hareket edecek. Spor AA / Fırat Özdemir Gaziantep FK Sivasspor Sivas Spor Haberler

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