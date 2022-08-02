Sivas spor haberleri... Gaziantep FK'de Sivasspor maçı hazırlıkları Sivas habere göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı. Öte yandan, antrenman öncesi Recep Niyaz'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek. Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Spor AA / Fırat Özdemir Gaziantep FK Erol Bulut Sivasspor Spor Haberler

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