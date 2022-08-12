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Sivas spor haberleri | Demir Grup Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

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Sivas spor haberleri | Demir Grup Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Sivas habere göre Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

Ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Sivas ekibinde, Adana Demirspor maçı öncesinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Adana'ya hareket edecek.

AA / Serhat Zafer - Spor

Adana Demirspor Sivasspor Sivas Adana Spor Haberler

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