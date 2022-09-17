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Sivas spor haberleri | Bursaspor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Sivas spor haberleri | Bursaspor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Gelen Sivas haberine göre Bursaspor yarın karşı karşıya geleceği Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor yarın karşı karşıya geleceği Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım çalışma sonrası Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

TFF 2. Lig'in 5.haftasında sahasında Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Bursaspor Sivas Spor Haberler

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