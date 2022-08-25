Sivas spor haberi: UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Sivas haberler... UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımlarından Malmö ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımlarından Malmö ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada Lake James'in pasıyla topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanı dışından kaleye vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 16. dakikada sol kanattan Gradel'in ortasında James topu kale önüne çevirdi, araya giren Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip'in ceza sağasına ortasında Thellin'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti. 24. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Diawara'nın kucağında kaldı. Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Robin Yalçın xx, Uğur xx, Ulvestad xx, Kerem xx, Hakan xx, Erdoğan xx, James xxx, Gradel xxx Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Keita, Ziya, Cofie, N'jie, Charisis, Yatabare, Angielski Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Malmö: Dalhin xxx Nielsen xx, Hadzikadunic xx, Moisander xxx, Beijmo xx, Ceesay xxx, Zeidan xxx, Rakip xx, Chnistiansen xxx, Thelin xxx, Birmancevic xx Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Pena, Berget, Lomotey, Toivonen, Turay, Sejdiu, Larsson, Andersson Teknik Direktör: Andreas Georgson Sarı Kartlar: Rakip, Birmancevic (Malmö FF), Robin Yalçın, Keita, Erdoğan (Sivasspor) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Sivas Malmö Spor Haberler

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