Sivas haberi | UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu) Sivas haberi... UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı. Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 54. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında Kerem'in dokunuşunda top kaleci Dalhin'de kaldı. 68. dakikada Malmö'nün kullandığı köşe atışında Thelin'in şutu defanstan döndü. Dönen topu Moisander ağlara gönderdi. 3-1 75. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisindeki pasında N'jie'nin şutu az farkla dışarı çıktı. Stat: Malvö (SWE) Hakemler: William Collum xxx, David McGeachie xxx, Francis Connov xxx Malmö FF: Dalhin xxx Nielsen xx, Hadzikadunic xx, Moisander xxx, Beijmo xx, Ceesay xxx, Zeidan xxx (Lomotey dk. 72 xx), Rakip xx (Pena dk. 72 xx), Chnistiansen xxx (Larsson dk. 85 ?), Thelin xxx (Berget dk. 88 ), Birmancevic xx Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Toivonen, Turay, Sejdiu, Andersson Teknik Direktör: Andreas Georgson Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Robin Yalçın xxx (N'jie dk. 76 xx), Uğur xxx, Ulvestad xx (Yatabare dk. 73 xx), Kerem xx (Charisis dk. 60 xx), Hakan xx (Keita dk. 83 ?), Erdoğan xx, James xxx, Gradel xxx Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Ziya, Cofie, Angielski Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk.38), Moisander (dk. 68) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor) Sarı Kartlar: Rakip, Lomotey (Malmö FF), Robin Yalçın, Gradel, Goutas, Yatabare (Sivasspor) (Oğuzhan Sarzep - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Malmö Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas haberi | UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.